Nuova viabilità sperimentale in via del Commendone: “Accolte le richieste dei residenti”

Grosseto. In via del Commendone, nel tratto compreso tra le intersezioni con via Brasile e la rotatoria di via Lorenzini, verrano eseguiti dei lavori di adattamento per la sperimentazione di un senso unico con direzione di marcia da via Senese sulla via del Commendone nel centro abitato di Grosseto.

Questo tipo di viabilità permetterà la realizzazione di un nuovo itinerario ciclabile a doppio senso di circolazione, il quale consentirà di collegare le piste ciclabili esistenti di via Senese e via Perù. L’adozione di questa modifica nasce dall’esigenza di contrastare l’uso improprio della via, utilizzata come collegamento con il centro commerciale Maremà e con la zona di via Genova, creando significativi disagi ai residenti.

“L’amministrazione comunale è chiamata a trovare soluzioni che tendano a migliorare e agevolare la mobilità urbana – dichiarando il primo cittadino Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla mobilità Riccardo Megale –. Al fine di eliminare le criticità riscontrate dai residenti, che avevano presentato una petizione in Municipio, riteniamo opportuno istituire, in via sperimentale, il senso unico di marcia, incentivando allo stesso tempo una mobilità sostenibile, grazie alla realizzazione del collegamento ciclabile”.