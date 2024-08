Caccia, al via il ritiro dei tesserini venatori: come prenotare un appuntamento

Grosseto. A partire da lunedì 12 agosto inizia la distribuzione dei tesserini venatori regionali cartacei della stagione di caccia 2024–2025 per i residenti del Comune di Grosseto.

Il ritiro dei tesserini potrà avvenire nell’orario di apertura dell’Ufficio caccia e agricoltura, nella disponibilità del personale presente, dal lunedì al giovedì, dalle 8.30 alle 13. E nei giorni di martedì e giovedì anche in orario pomeridiano, dalle 14.30 alle 16.

Previa conferma da parte del personale adibito, potranno essere concordati appuntamenti per il ritiro dei tesserini anche in altri orari.

Per evitare code durante le operazioni di ritiro dei tesserini venatori, è possibile sin da oggi prenotare un appuntamento contattando l’Ufficio caccia e agricoltura del Comune di Grosseto, situato al quarto piano in via Colombo numero 5, ai seguenti recapiti:

utenti con iniziale del cognome dalla lettera “A” alla lettera “L” tel. 0564.488843;

utenti con iniziale del cognome dalla lettera “M” in poi tel. e Whatsapp 0564.488852 e ‘indirizzo e-mail ufficio.agricoltura@comune.grosseto.it.

Contatti e informazioni sono anche disponibili alla pagina web dell’ufficio: https://new.comune.grosseto.it/web/uffici/ufficio-caccia-e-agricoltura/.

Le associazioni di categoria locali e i referenti muniti di delega al ritiro massivo di tesserini venatori, possono prenotare un appuntamento dedicato in fasce orarie concordate, fornendo in anticipo un elenco dei nominativi di cui si detiene delega, mezzo e-mail o Whatsapp all’Ufficio caccia e agricoltura, così da velocizzare le procedure di rilascio dei tesserini venatori in una successiva data e in un orario da concordare.

In caso di code verrà data priorità agli appuntamenti concordati; tuttavia, nella disponibilità temporale del personale presente, sarà erogato il servizio a tutti gli utenti presenti.

Al fine di ritirare il tesserino ed esercitare in seguito l’attività venatoria, è necessario essere in regola con la licenza di caccia (porto d’armi in corso di validità) e con il pagamento dei tributi associati, esibire l'”‘allegato alla licenza di porto di fucile a uso caccia”, il così denominato allegato giallo, e la ricevuta di consegna del tesserino della passata stagione venatoria.

Di seguito sono riepilogati i documenti a tal fine necessari:

licenza del porto d’armi in corso di validità;

allegato giallo (non dovuto per il primo anno);

tesserino venatorio cartaceo 2023/24 da riconsegnare, oppure ricevuta di riconsegna dello stesso, da esibire;

ricevute di versamento della tassa regionale e tassa governativa in corso di validità.

Ai sensi dell’articolo 8 del vigente calendario venatorio regionale, permane l’obbligo di riconsegnare entro il 13 settembre 2024 i tesserini venatori regionali cartacei della stagione di caccia 2023/24 oramai trascorsa, all’ufficio competente in merito del proprio Comune di residenza.

Ricordiamo, infine, che l’utilizzo del tesserino venatorio digitale, di cui all’applicazione per dispositivi mobili “TosCaccia”, totalmente gratuita, sostituisce a tutti gli effetti la compilazione ed esonera dal ritiro del tesserino venatorio cartaceo. I cacciatori residenti in una nazione estera devono obbligatoriamente utilizzare la App Toscaccia richiedendo il codice cacciatore e il Qr code alla Regione Toscana.

A partire dalla stagione venatoria 2023-2024, è obbligatorio l’utilizzo della App Toscaccia per poter effettuare attività venatoria in pre-apertura anticipata della caccia, per l’abbattimento delle specie di storno, tortora e piccione autorizzate in deroga, come previsto dal calendario venatorio regionale.