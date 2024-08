“Estate in bus”: la costa e le isole maremmane più accessibili grazie ad Autolinee Toscane

Grosseto. Con la stagione estiva Autolinee Toscane ha realizzato le nuove mappe che stanno aiutando residenti e turisti a muoversi lungo la costa e sulle isole della Toscana in modo facile, etico e sostenibile, utilizzando l’autobus.

In ogni mappa sono indicati spiagge e discese al mare, luoghi di interesse culturale e artistico, punti di riferimento utili.

Una scelta concreta per contribuire a incentivare la mobilità pubblica collettiva a beneficio della qualità della vita e dell’ambiente in Toscana che Autolinee Toscane ha realizzato grazie alla collaborazione con la Regione Toscana, gli enti locali e il sistema turistico-ricettivo.

“Dopo il successo dell’anno scorso, Autolinee Toscane rilancia il servizio di mappe per comunicare dove e come ci si può spostare in autobus per andare al mare – spiega Tommaso Rosa, responsabile marketing, brand e comunicazione di Autolinee Toscane -. Grazie alla rinnovata collaborazione con istituzioni locali, operatori turistici e utenti, abbiamo mappato in modo ancora più dettagliato tutti i servizi di autobus che possono essere utili a chi vuole spostarsi sui nostri mezzi pubblici e quindi sia le linee tradizionali sia le linee speciali che si attivano d’estate. In concreto è possibile avere a portata di mano, in modo facile e accessibile sul sito at-bus.it/it/estateinbus, tutte le opportunità di viaggio che Autolinee Toscane offre non solo lungo tutta la costa toscana, ma anche per i servizi di lunga percorrenza che, dall’interno o da altre province, portano al mare”.

Nel sito di Autolinee Toscane (at-bus.it), alla pagina “Estate in bus” (at-bus.it/it/estateinbus), le mappe sono raccolte per “zone” e località, dal nord al sud della regione, dagli arenili di Marina di Carrara alle spiagge di Capalbio.

Un colore per ciascuna tipologia di servizio

La tipologia del servizio, e cioè se è urbano o extraurbano, o notturno, o gratuito, è di facile lettura. A ciascun tipo è assegnato un colore che indica la tariffa: le linee color verde giada si usano con biglietti urbani (1 Tap per il biglietto con carta di credito a bordo), quelle blu con il biglietto extraurbano (1 Tap quando si sale e 1 Tap quando si scende); i servizi notturni che spesso sono a tariffazione speciale hanno il color aragosta.

Infine, laddove presenti, le navette e i servizi pagati dai Comuni, e quindi gratuiti per l’utenza, sono verdi.

Le mappe

Gli stessi colori sono riportati su ciascuna mappa, insieme a dettagli utili come percorsi, date di inizio e di fine per quelli prettamente estivi, punti di interesse, parchi, musei e siti archeologici, intrattenimenti, stazioni e porti che fanno servizio di collegamento con altre località/regioni. E, naturalmente, le spiagge raggiungibili direttamente o con pochi tratti a piedi.

Alla pagina at-bus.it/estateinbus è possibile scaricare le mappe e tutte le informazioni sui servizi estivi, divisi per zona:

da Marina di Carrara a Torre del Lago;

Pisa;

da Livorno a Chioma;

da Castiglioncello a Donoratico;

da San Vincenzo a Piombino;

Isola d’Elba;

da Follonica a Puntone;

da Punta Ala a Castiglione della Pescaia;

da Castiglione della Pescaia a Marina di Alberese;

da Talamone a Capalbio;

Isola del Giglio.

Per ogni ulteriore informazione Autolinee Toscane invita gli utenti a consultare il sito www.at-bus.it o la app “at bus”, oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane 800.142424 (da lunedì a domenica, dalle 6 alle 24).

Si possono anche seguire le informazioni pubblicate sui canali social di Autolinee Toscane: X @AT_Informa; Facebook Autolinee Toscane.