Grosseto. “Ho ritirato l’esito del test antidroga, che pubblico in un’ottica di trasparenza, per dare conto del percorso virtuoso legato all’iniziativa approvata in Consiglio comunale”.

A dichiararlo è Fausto Turbanti, presidente del Consiglio comunale di Grosseto.

“Abbiamo voluto sensibilizzare i cittadini, e soprattutto i giovani – spiega Turbanti -, sull’importanza di superare le dipendenze in favore di un corretto e sano stile di vita”.