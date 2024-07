Regolamento edilizio comunale, via libera alla revisione: ecco le novità

Grosseto. Il Consiglio comunale di Grosseto ha approvato la revisione del Regolamento edilizio comunale (Riec). Una decisione che giunge in seguito a un continuo monitoraggio dell’amministrazione comunale sugli effetti del regolamento sulle attività istruttorie interne, sugli interventi dei tecnici esterni e sugli interessi dei cittadini, di concerto con la consulta tecnica permanente delle professioni.

Le novità

Stabilito dunque che la sola collocazione di tavoli, sedie, fioriere di limitate dimensioni e ombrelloni a sostegno centrale semplicemente appoggiati al suolo e senza ancoraggi è esclusa dalla disciplina della tipologia A, dacché priva di ogni rilevanza edilizia; in questa ipotesi, non sono pertanto da applicarsi le limitazioni e le condizioni di cui al presente regolamento, fatto salvo il rispetto della normativa regolamentare comunale ed in particolare la disciplina di cui al Regolamento per la tutela e il decoro del patrimonio culturale e delle attività del centro storico di Grosseto, nonché il Regolamento per l’occupazione di spazi aree pubbliche e per l’applicazione del relativo canone (Cosap). Infine, in alternativa alle fioriere, nel tessuto antico ai fini della delimitazione del suolo pubblico è ammesso anche l’utilizzo di cordoni in tessuto chiaro sorretti da paletti non infissi al suolo, ma soltanto appoggiati.

“La revisione – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’urbanistica Fabrizio Rossi – vede tra i principali argomenti quello sulle dimensioni per i box auto, sulle deroghe per il ricambio d’aria dei servizi igienici in casi eccezionali, sul maggior utilizzo di vani residuali come sottoscala e soffitte e dettagli sulla gronda degli edifici”.

Ulteriori revisioni sono state previste anche riguardo l’isolamento del terreno e soluzioni tecnologiche alternative, sull’accesso ai car-porter dal lato maggiore e sulla percentuale minima di sistemazione a giardino per il patrimonio edilizio esistente. Adottato, inoltre, anche un nuovo regolamento che disciplina l’installazione di arredi, attrezzature e strutture a supporto delle attività commerciali di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

“Questo regolamento – sottolineano ancora sindaco e assessore – mira a migliorare la pianificazione dell’occupazione del suolo pubblico, garantendo una coerenza con la pianificazione urbanistica e migliorando l’ambiente urbano attraverso l’uso di strutture qualitativamente adeguate”.

Il regolamento stabilisce criteri specifici per la pianificazione dell’occupazione del suolo pubblico e definisce gli standard qualitativi per arredi e strutture destinati alle attività di somministrazione. Vengono fornite linee guida dettagliate per la progettazione, inclusi materiali e dettagli di arredo, nonché dimensioni massime delle strutture. Il territorio comunale è suddiviso in diverse aree, tra cui i centri storici del capoluogo e delle frazioni, oltre ad altre aree di completamento ed espansione.

“Questo regolamento – concludono Vivarelli Colonna e Rossi – rappresenta un passo significativo verso una gestione più ordinata e qualitativa dell’occupazione del suolo pubblico. Una gestione che assicura, al contempo, la valorizzazione dell’ambiente urbano e il rispetto del patrimonio storico e artistico della città”.