Impianti sportivi sempre più accessibili: il Comune abbatte le barriere architettoniche

Grosseto. Via le barriere architettoniche al centro sportivo di via Tito Speri. È stato approvato dalla Giunta il progetto esecutivo per la realizzazione di un servizio igienico per diversamente abili nell’impianto cittadino di scherma. I lavori, dal costo complessivo di 40mila euro, permetteranno l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Proseguono, inoltre, i lavori di rifacimento della copertura degli spogliatoi dell’impianto sportivo di via Adda.

“Il nostro – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai lavori pubblici Riccardo Ginanneschi – è un impegno concreto e costante volto a migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini e dei fruitori dei luoghi di sport”.