Sconti e promozioni per i dipendenti, il Comune lancia l’iniziativa: pubblicato il bando

Grosseto. L’amministrazione comunale intende implementare una politica attiva di strategia aziendale volta a individuare soluzioni in grado di offrire sconti e promozioni a favore del personale dipendente dell’ente e dei loro familiari, nella doppia logica del welfare aziendale e del sostegno alle attività commerciali presenti sul territorio comunale.

Per questa finalità è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune un avviso pubblico diretto agli operatori economici invitandoli a proporre in tal senso promozioni e sconti. L’iniziativa è in linea con quanto già fatto da altre aziende, nel settore pubblico, e da altri Comuni (Parma, Brescia, Cremona, Bologna, Genova, Teramo e altri) e con quanto previsto dal Contratto collettivo nazionale del 2022.

Ogni informazione è disponibile sul sito web dell’Ente, nella home page. Eventuali manifestazioni d’interesse, complete della documentazione idonea, del listino prezzi e di materiale informativo di dettaglio, dovranno pervenire tramite Pec all’indirizzo comune.grosseto@postacert.toscana.it o tramite mail all’indirizzo gestione.personale@comune.grosseto.it.

Inviando la manifestazione di interesse, le attività e gli operatori economici andranno a costituire un elenco di esercizi interessati.