Aree Peep al Comune, caserma dei Carabinieri al Demanio: c’è l’accordo

Grosseto. Stipulato questa mattina il contratto tra il Comune di Grosseto e il Demanio per il passaggio a patrimonio comunale delle aree Peep di Marina di Grosseto. Nell’accordo è stato siglato anche il contestuale trasferimento al Demanio della caserma dei Carabinieri della frazione balneare, oltre ad aree in permuta e un pagamento dilazionato di due milioni e 835mila 632 euro, per un valore totale di quattro milioni e 542mila 167 euro.

“Si tratta – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e gli assessori a Demanio, Bilancio, Patrimonio e Urbanistica, Bruno Ceccherini, Simona Rusconi, Riccardo Ginanneschi e Fabrizio Rossi – di un’operazione molto importante. Andiamo a impreziosire il patrimonio comunale con un investimento cospicuo. Questo avrà come primo effetto quello di offrire ai proprietari delle aree Peep la possibilità del riscatto del diritto di superficie delle proprie abitazioni, così come darà l’opportunità all’Ente di potenziare le azioni volte a migliorare la frazione e la sua struttura edilizia, commerciale, viaria”.

Nella foto, da sinistra a destra: l’assessore al Patrimonio, Riccardo Ginanneschi; il responsabile servizi territoriali del Demanio, Alessandro Pasqualetti; il dirigente al settore Sviluppo infrastrutturale del Comune di Grosseto, Luca Vecchieschi.