Contributo affitto, finiti i fondi stanziati dal Comune: “Ben 157 le domande accolte”

Grosseto. Fondo per il contributo affitto promosso dal Comune di Grosseto: terminato in poco più di due settimane lo stanziamento previsto dall’Ente per aiutare i cittadini in difficoltà.

“Sono state ben 157 – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al sociale, Sara Minozzi – le domande accolte dai nostri uffici, per un totale di 220mila euro investiti. La misura prevede il pagamento di metà affitto per sei mesi a chi, residente sul territorio comunale di Grosseto, dimostra di avere dei requisiti di oggettiva difficoltà come, tra gli altri, un Isee inferiore ai 15mila euro”.

L’azione del Comune va ad alleggerire immediatamente l’impatto che i prezzi delle locazioni hanno sulle famiglie: “Si tratta di un atto concreto e tempestivo. Siamo particolarmente orgogliosi di quest’iniziativa, completamente sostenuta dalla nostra amministrazione comunale con le proprie forze. Che siano arrivate così tante domande – concludono sindaco e assessore – certifica una situazione non semplice. Ed è in questo contesto che il nostro intervento risulta essere ancora più utile e determinante”.