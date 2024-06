Torna la navetta per Marina di Alberese: il servizio sarà attivo tutti i giorni, gli orari

Grosseto. Dal 1° luglio il servizio di bus navette Tiemme da Rispescia e Alberese verso la spiaggia di Marina di Alberese si potenzia e diventa giornaliero.

Le due navette, con partenza dal centro di Rispescia e dal centro visite del Parco della Maremma con direzione Marina di Alberese, saranno attive tutti i giorni dalle 9.30 alle ore 18.30. Il servizio, nato dalla sinergia tra il Parco regionale della Maremma e Tiemme Spa, rappresenta, inoltre, un’ulteriore svolta green, grazie ad autobus moderni e alimentati a metano.

Informazioni su acquisto biglietti e orari

Il biglietto è di 3 euro per la corsa di andata e ritorno con possibilità di acquisto al bar Il Parco in via del Bersagliere 2 ad Alberese, al Bazar Nero Azzurro in piazza Italia a Rispescia e al centro servizi a Marina di Alberese. Per informazioni e acquisto dei biglietti è possibile consultare il sito https://www.tiemmespa.it/i-nostri-servizi/lineemare/shuttle-bus-marina-di-alberese/.

Infine, i viaggiatori delle navette potranno usufruire di “Pay and Go”, il servizio di pagamento a bordo di Tiemme che funziona con tutte le carte bancarie contactless. Salendo sul bus sarà sufficiente avvicinare la carta contactless all’obliteratrice, attendere la luce verde, e salire.