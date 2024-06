La bandiera con le Cinque Vele sventola su Grosseto: il Comune ottiene il riconoscimento

Grosseto. Grosseto si aggiudica le Cinque Vele di Legambiente e Touring Club italiano per l’estate 2024, una in più rispetto a quelle del 2023.

Il riconoscimento è stato comunicato ufficialmente oggi, 21 giugno, a Roma, in occasione della presentazione della guida “Il mare più bello”.

“Il nostro territorio – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’ambiente Erika Vanelli – si conferma sempre più luogo simbolo di bellezza, rispetto dell’ambiente e dei paesaggi. Le Cinque Vele riguardano tutta la nostra costa, per questo motivo è stato utilizzato, sulla bandiera, il termine ‘Marine’ al plurale. Non solo: il Comune ha anche ricevuto un ulteriore riconoscimento come realtà amica delle tartarughe marine, una definizione che rientra nell’ambito del progetto europeo Life Turtlenest coordinato da Legambiente”.

Attraverso la stipula di un apposito protocollo d’intesa, l’amministrazione si è infatti impegnata ad adottare una serie di misure (pulizia manuale degli arenili, riduzione inquinamento luminoso e acustico) che si propongono di rendere le spiagge sempre più accoglienti anche per le tartarughe marine, oltre che per i turisti e la popolazione locale. Un impegno che da questo mese vede anche il coinvolgimento dei “Tarta dogs”: Marina di Grosseto è infatti luogo di selezione e addestramento di cani e conduttori che monitorano le spiagge alla ricerca di nidi di tartaruga marina, fornendo un prezioso supporto a ricercatori e volontari impegnati nello svolgimento di quest’attività.

“Siamo convinti – concludono sindaco e assessore – che sia necessario puntare sempre di più su una linea di sviluppo rispettosa dell’ambiente e degli equilibri della natura. Grosseto e il suo territorio, in questo settore, possono giocare un ruolo di primaria importanza a livello nazionale: i riconoscimenti conseguiti e le attività messe a regime ne sono la chiara conferma”.