Approvato il bilancio: Rama cresce ancora e supporta il turismo e la cultura del territorio

Grosseto. Oggi, venerdì 21 giugno, nella sala conferenze del Museo di storia naturale della Maremma, si è tenuta l’assemblea dei soci di Rama S.p.A., che ha approvato il bilancio 2023.

Nell’anno del suo 110º compleanno, che Rama ha celebrato con l’evento del 14 dicembre alla Sala Eden, il patrimonio netto ha raggiunto 7.563.000,00 euro e la posizione finanziaria netta è migliorata di 141.000,00 euro.

I dati

Guido Delmirani, presidente di Rama S.p.A., ringraziando l’operato di tutto il consiglio d’amministrazione, commenta così i risultati ottenuti: «Questo è il terzo anno consecutivo che la società chiude il bilancio con utili di rilievo. Se consideriamo che prima del 2020, anno del Coronavirus, il patrimonio netto ammontava a 1.453.000,00 euro e i debiti verso il sistema finanziario erano di 11.253.000,00 euro e che, ad oggi, il patrimonio netto è arrivato a 7.563.000,00 € euro i debiti verso le banche sono stati abbattuti del 70% a 3.335.000,00 euro, possiamo parlare di risultati straordinari».

Durante l’assemblea, inoltre, è stata espressa soddisfazione per i risultati ottenuti dal Museo di storia naturale della Maremma nel primo anno di gestione della società. L’anno 2023 ,comparato con il 2022, ha visto un incremento degli introiti del 30,40% e un incremento dell’affluenza del 14,99% – da 5.597 a 6.436 visitatori.

Si è parlato anche di turismo e turismo lento e di come Rama abbia un ruolo importante nella promozione della provincia di Grosseto.

In continuità con quanto iniziato con TAGMaremma, il profilo instagram che grazie ai suoi contenuti unici dal 2022 racconta in modo nuovo la provincia di Grosseto, confermandosi uno dei profili istituzionali più seguiti grazie a una community di oltre 18.000 follower, Rama quest’anno ha creato uno strumento pensato per supportare i professionisti del turismo della nostra zona nelle loro attività giornaliere: Mamù.

Mamù è una piattaforma digitale che, grazie a postazioni interattive posizionabili direttamente all’interno delle attività, permetterà alle strutture ricettive di migliorare la loro accoglienza e soprattutto il loro servizio informazioni.

Grazie a Mamù hotel, b&b e agriturismi potranno migliorare la permanenza dei loro ospiti che avranno a portata di mano i luoghi e le attività più interessanti del nostro territorio.