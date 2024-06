Il Comune approva la Carta etica per lo sport femminile: “Strumento contro le discriminazioni”

Grosseto. È stata approvata oggi, dalla Giunta comunale, la Carta etica per lo sport femminile, un strumento utile per promuovere attività e iniziative sportive, finalizzata al contrasto delle discriminazioni di genere.

“Le pari opportunità – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore allo sport Fabrizio Rossi – in campo sportivo hanno un valore simbolico di civiltà, libertà e democrazia. Questa carta è l’ennesimo passo verso uno sport senza discriminazioni. Per questo è doveroso ringraziare Soroptimist, un’associazione creata dalle donne per le donne, che ha collaborato strettamente con la nostra amministrazione, promuovendo e sostenendo fin dall’inizio questo bellissimo progetto. Siamo orgogliosi di aver sottoscritto un documento tanto importante che rafforza il nostro impegno e quello di Soroptimist per uno sport inclusivo. L’attività fisica, di squadra, ma anche individuale, è uno dei maggiori strumenti educativi e di inclusione sociale e deve essere finalizzata al contrasto delle discriminazioni di genere, del disagio sociale e della violenza. Abbattere i pregiudizi in questo campo nei confronti delle donne è uno dei nostri obiettivi principali. Lo sport appartiene a tutti”.