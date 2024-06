La “Street Parade” arriva in città: attenzione alle modifiche al traffico e ai divieti

Grosseto. Il Comune di Grosseto informa che, per sabato 15 giugno, sono previste modifiche temporanee alla circolazione stradale in collegamento allo “Street parade”.

Si tratta di un corteo di veicoli e persone che passerà in alcune vie della città seguendo un percorso prestabilito, al termine del quale i partecipanti si intratterranno ad ascoltare musica techno proveniente dai veicoli a servizio della manifestazione stessa.

I divieti

Il 15 giugno, dalle 13, sarà dunque istituito un divieto di sosta sino al passaggio della manifestazione. Sarà anche istituito e regolato un divieto di transito al passaggio del corteo, per il solo tempo necessario, per tutti i veicoli, eccetto gli eventuali mezzi a servizio della manifestazione, nel centro abitato di Grosseto, nelle limitrofe aree di parcheggio e nelle vie de’ Barberi (intersezione con via Lazzeri), Albinoni, Vivaldi, Leoncavallo, Mascagni e piazza Barsanti, dove avrà termine il corteo.

Con apposita ordinanza sindacale sarà vietata la vendita per asporto di bevande di qualsiasi genere quando contenute in recipienti di vetro. Nelle stesse aree sarà, inoltre, sarà vietato detenere qualunque tipo di contenitore in vetro.