La Bandiera Blu sventola su Marina e Principina: “Premiato il lavoro del Comune”

Marina di Grosseto (Grosseto). Anche quest’anno le frazioni balneari grossetane hanno ottenuto l’ambito riconoscimento della Bandiera Blu.

Stasera a Marina di Grosseto la cerimonia con l’innalzamento della bandiera: erano presenti l’assessore all’ambiente Erika Vanelli e l’assessore al Demanio Bruno Ceccherini.

“Siamo fieri – dichiarano gli assessori assieme al sindaco Vivarelli Colonna – di essere riusciti a conquistare, come ormai da oltre 20 anni, il rinomato riconoscimento della Bandiera Blu. Il lavoro svolto dal Comune e da tutti i suoi collaboratori è stato ed è fondamentale”.

E aggiungono: “La Bandiera Blu non è sinonimo soltanto di acque pulite e limpide, ma anche di un’ampia gamma di servizi. Per ottenere questo riconoscimento, infatti, vengono presi in considerazione molti criteri, come la gestione dei rifiuti, i servizi di sicurezza e salvataggio, la depurazione delle acque reflue, i servizi turistici, la cura dell’arredo urbano e il decoro. Questi aspetti fondamentali sono al centro dell’impegno dell’amministrazione, la quale ha l’obiettivo di ottimizzare l’esperienza dei turisti e garantire un flusso economico positivo alle attività legate al turismo”.