Liberazione di Grosseto: il Consiglio comunale celebra l’80esimo anniversario

Grosseto. Il 15 giugno ricorre l’80esimo anniversario della liberazione della città di Grosseto.

Una data preziosa, che è stata ricordata questo pomeriggio all’inizio della seduta del Consiglio comunale. Presenti, tra gli altri, il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, il presidente del Consiglio, Fausto Turbanti, il presidente della Provincia, Francesco Limatola, il presidente del comitato provinciale dell’Anpi “Norma Parenti”, Luciano G. Calì, e il vicepresidente dell’Isgrec, Stefano Campagna.

Alla cerimonia hanno preso parte anche le massime autorità civili e militari cittadine.

“La liberazione – commenta il sindaco Vivarelli Colonna – avvenne in giornate difficili, piene di caos. In quegli attimi qualcuno scriveva la storia, una bellissima storia. Oggi i temi all’ordine del giorno sono molti: il lavoro, i diritti sociali, la salute. E ogni politico, ogni amministratore, cerca di dare a questi temi delle risposte. Cerca, insomma, la propria ricetta. Ma c’è una cosa su cui non dobbiamo e non possiamo piegarci. C’è una cosa riguardo la quale nessuna posizione può essere accettata se non quella del determinato no: la guerra. Ecco, credo che oggi, più di ogni altro giorno e come ogni altro giorno, questo vada ricordato. Viva Grosseto libera”.