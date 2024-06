“Estate in bus”: in arrivo 12 nuovi mezzi e ulteriori collegamenti per le frazioni balneari

Grosseto. Nuovi bus per proseguire il rinnovamento della flotta di Autolinee Toscane nel bacino di Grosseto e, con l’estate, più soluzioni per raggiungere Marina di Grosseto e Principina a Mare muovendosi in modo sicuro e rispettoso dell’ambiente.

Il pacchetto di novità è stato presentato oggi, mercoledì 12 giugno, in una conferenza stampa a Palazzo Aldobrandeschi, sede della Provincia di Grosseto, in piazza Dante. Presenti il presidente della Provincia Francesco Limatola, l’amministratore delegato di Autolinee Toscane, Jean-Luc Laugaa, e l’assessore alla mobilità del Comune di Grosseto, Riccardo Megale.

“La mobilità sostenibile dipende molto dalla capacità di garantire un trasporto pubblico efficace, in grado di presentarsi come una reale alternativa all’uso del mezzo privato. – sottolinea il presidente della Provincia di Grosseto, Francesco Limatola – Per questo è importante lavorare in sinergia con il gestore sul potenziamento del servizio. Il progetto ‘Estate in bus’ con le linee g10, g12 e g13 prevede più collegamenti da Grosseto per raggiungere Marina e Principina a Mare. Questo è essenziale non solo per i residenti che desiderano raggiungere il mare, ma anche per i turisti che visitano il territorio. Rafforzare i collegamenti è un passo fondamentale per migliorare la mobilità e l’accessibilità delle nostre località costiere, favorendo un turismo sostenibile e responsabile”.

“Proseguiamo il nostro percorso di rinnovamento della flotta su tutto il territorio regionale e quello grossetano – spiega l’amministratore delegato di Autolinee Toscane, Jean-Luc Laugaa -. Ad oggi sono quasi 400 i nuovi bus che abbiamo acquistato dal nostro arrivo, nel novembre 2021. Da qui a fine anno ne arriveranno altri 300 in tutta la Toscana, per un totale di quasi 700 nel giro di 3 anni, così da sostituire i mezzi più vecchi, inquinanti e meno performanti. Per Il bacino di Grosseto con quelli presentati oggi saliamo a 39 nuovi acquistati da novembre 2021 ad oggi ed ulteriori 27, tutti extraurbani, arriveranno entro la fine di questo anno. Si tratta di un segnale forte del nostro intento di rinnovamento, frutto della programmazione e del nostro piano di investimenti che, per Grosseto, prevede l’arrivo di ulteriori mezzi, anche extraurbani, già nelle prossime settimane, così da abbassare l’età media della nostra flotta e avvicinarsi al prossimo anno scolastico con bus nuovi”.

“I nuovi bus urbani andranno sulle linee urbane di Grosseto (linee g1, g7, g18) e Follonica (f1, f2 e f3), mentre i nuovi extraurbani sul territorio della provincia”, aggiunge Duccio Tesei, responsabile della sede di Grosseto di Autolinee Toscane.

“Il rinnovamento della flotta da parte di Autolinee Toscane rappresenta un passo fondamentale per migliorare la qualità del trasporto pubblico nel territorio – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla mobilità Riccardo Megale –. I nuovi autobus, più sicuri e rispettosi dell’ambiente, contribuiranno a ridurre l’inquinamento e a offrire un servizio più efficiente ai nostri cittadini e ai turisti in visita a Grosseto. Con l’estate alle porte, oltre ai bus extraurbani, saranno disponibili nuovi mezzi diretti alle località balneari di Marina di Grosseto e Principina a Mare, rendendo più facile e piacevole raggiungere le nostre splendide spiagge. Questo risultato, di cui siamo particolarmente orgogliosi, testimonia l’impegno congiunto dell’amministrazione comunale e di Autolinee Toscane nel promuovere una mobilità pubblica che sia al centro di un cambiamento positivo per l’intera comunità”.

Presentate anche la nuova mappa dei servizi urbani di Grosseto, che sarà collocata alle fermate e sarà scaricabile dal sito at-bus.it, e la nuova mappa della campagna “Estate in bus” relativa alla zona di Grosseto, con tutti i servizi bus disponibili nell’ampia fetta di Maremma che va da Castiglione della Pescaia fino ad Alberese e che include tutte le informazioni utili per muoversi in modo sostenibile.

I nuovi bus

Quelli presentati oggi sono, rispettivamente, 2 di un totale di 5 mezzi extraurbani da 9 metri, marca Otokar modello Vectio UH, alimentati a gasolio e con motorizzazione Euro 6, e 2 di un lotto di 7 bus urbani a metano che vanno tutti a ringiovanire la flotta del bacino di Grosseto di Autolinee Toscane.

Mezzi, questi, acquistati dall’azienda grazie a co-finanziamenti, in parte della Regione Toscana (per gli urbani) e in parte dal Ministero (per quelli extraurbani).

Gli urbani alimentati a gas metano – che per la prima volta entrano nel deposito di Grosseto – sono marca Otokar, modello Kent, lunghi 10,8 metri con 89 posti complessivi (di cui 26 a sedere). Hanno due porte a doppia anta per salita/discesa passeggeri, sono accessibili alle persone disabili con carrozzella (in questo caso la capienza scende a 80 posti proprio per fare spazio ad un passeggero a mobilità ridotta) grazie alla presenza della pedana manuale e uno spazio apposito per il viaggio in sicurezza. I bus hanno anche cabina chiusa per il conducente e sono motorizzati Euro 6. Come tutti i bus urbani della Toscana, sono di colore bianco ed espongono il logo At. I nuovi mezzi faranno servizio nel bacino di Grosseto urbano, su tutte le linee.

Gli interurbani – di colore blu – sono sempre a marca Otokar, modello Vectio Uh, alimentati a gasolio con motorizzazione Euro 6 di ultima generazione e cambio automatico. Sono lunghi 9,2 metri, quindi agili per muoversi lungo le strade provinciali. Sono dotati di elevatore per il trasporto di persone a mobilità ridotta e, in totale, possono trasportare fino 51 persone (38 a sedere, 12 in piedi, 1 spazio per sedia a rotella).

Come per tutti i mezzi di Autolinee Toscane, è stato installato il sistema Avm, videosorveglianza e contapasseggeri, obliteratrice e validatrice.

Nuovi servizi per il mare

L’altra novità odierna è quella che prevede l’ampliamento dell’offerta di soluzioni in bus per muoversi in estate tra Grosseto e Marina di Grosseto, nell’ambito del progetto “estate in bus”, oggetto anche di una campagna di comunicazione dedicata e consultabile online su https://www.at-bus.it/it/estateinbus.

In questo caso, a fronte dell’impegno della Provincia di Grosseto, il conteggio chilometrico complessivo delle linee extraurbane g10, g12 e g13 è cresciuto, già da martedì 11 giugno – giorno di entrata in vigore dell’orario estivo dei servizi di Autolinee Toscane – di oltre 3.600 chilometri annui.

Per gli utenti ciò si traduce in una maggiore disponibilità di collegamenti a bordo delle tre linee di riferimento, ovvero la g10 (Grosseto-Marina via Principina a Terra), la g12 (Grosseto-Principina a Mare-Marina di Grosseto) e g13 (Grosseto-Marina via strada del Pollino/Casotto dei Pescatori). Rimangono invece invariati i servizi della linea g11 (Grosseto-Marina via Strada della Trappola).

Il potenziamento principale riguarda la linea g10, che prevede più partenze: ogni 30 minuti nei giorni feriali e ogni ora nei festivi, dalla stazione ferroviaria di Grosseto, a partire dalle 7.00 e fino alle 23.30 (ultima corsa). Da Marina di Grosseto verso Grosseto l’ultima partenza dei giorni feriali e festivi sarà alle 24. Riorganizzazione anche per le altre due linee di riferimento g12 e g13, il cui dettaglio orario può essere consultato accedendo alla sezione dedicata del sito at-bus.it.

Infine, dal mese di luglio sarà attivata la nuova linea extraurbana per Osa Mare, attiva dal lunedì al sabato nei mesi di luglio e agosto, con partenze da Magliano in Toscana, via Montiano.

Autolinee Toscane ricorda che a bordo di tutta la sua flotta, sia urbana che extraurbana, è attivo il servizio “tip&tap” che consente il pagamento con carte contactless del biglietto. Nel caso di viaggio urbano basta tappare la propria carta di pagamento per ottenere il biglietto urbano, mentre a bordo delle linee extraurbane occorre tappare sia al momento della salita che al momento della discesa così da calcolare l’effettiva tariffa chilometrica del tragitto fatto.