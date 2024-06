Carta di identità, certificati e variazioni anagrafiche: cambiano le modalità di prenotazione

Grosseto. Il Comune di Grosseto ricorda che dal 15 maggio sono cambiate le modalità di prenotazione degli appuntamenti di alcuni servizi demografici.

Carta di identità

L’appuntamento deve essere prenotato esclusivamente al seguente link: https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/cittadino/n/sc/wizardAppuntamentoCittadino/sceltaComune. Solo in caso di urgenze documentate (furto, smarrimento, viaggio imminente, salute…), è possibile richiedere un appuntamento inviando una richiesta all’indirizzo e-mail urgenze.cie@comune.grosseto.it, rispettando le seguenti indicazioni: descrivere l’urgenza; allegare copia della documentazione a supporto della richiesta (denuncia, titolo di viaggio…); indicare numero di cellulare/telefono; allegare copia di un documento di riconoscimento, se disponibile. Le richieste incomplete non saranno prese in considerazione e l’urgenza sarà valutata dall’ufficio.

Certificati, autentiche, atti notori, varie

L’appuntamento dovrà essere prenotato esclusivamente al seguente link: https://demografici.comune.grosseto.it/hypersicportalx/portale/anagrafe/prenotazioni. Sarà necessario effettuare una prenotazione per ogni pratica richiesta, anche dal medesimo utente. Per esempio: se il cittadino ha necessità di ricevere un’autentica di copia, più un’autentica di firma, più un certificato anagrafico, dovrà prenotare tre appuntamenti anche consecutivi.

Spid

L’appuntamento dovrà essere prenotato esclusivamente al seguente link: https://demografici.comune.grosseto.it/hypersicportalx/portale/anagrafe/prenotazioni.aspx.

Iscrizioni e variazioni anagrafiche

Per la presentazione di dichiarazioni di residenza nell’ufficio, l’appuntamento dovrà essere prenotato esclusivamente al seguente link: https://demografici.comune.grosseto.it/hypersicportalx/portale/anagrafe/prenotazioni.aspx. Le istruzioni per la trasmissione delle istanze telematiche sono consultabili ai seguenti link: https://new.comune.grosseto.it/web/servizi/cambio-di-residenza-in-tempo-reale/ oppure https://www.anagrafenazionale.interno.it/servizi-anagrafici/cambio-di-residenza/.

Coppie di fatto, attestazioni di soggiorni, aggiornamenti anagrafici

L’appuntamento dovrà essere prenotato esclusivamente contattando i numeri telefonici: 0564.488775, 0564.488542, 0564.488558, 0564.488886, 0564.488729, 0564.488768.

Per approfondimenti sui servizi erogati si rimanda alle pagine dedicate presenti sul sito istituzionale.