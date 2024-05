Il Consiglio comunale approva la variazione di bilancio: ecco gli interventi finanziati

Grosseto. Questa mattina il Consiglio comunale di Grosseto ha approvato la variazione di bilancio 2024/26.

La risorsa più consistente recuperata è quella dell’applicazione dell’avanzo di amministrazione 2023, pari a 2 milioni e 562mila euro circa, derivanti dagli incassi per l’imposta di soggiorno, gli incassi in seguito a contestazioni per violazioni al codice della strada e gli oneri di urbanizzazione.

Verranno finanziati, tra gli altri, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per la viabilità (590mila euro), per l’illuminazione della pista ciclabile di Marina (620mila euro), per attrezzare i parchi gioco e le aree verdi a Grosseto (120mila euro), per garantire la manutenzione alle scuole e alle aree limitrofe (320mila euro), per eventi turistico-culturali (circa 500mila euro), per interventi sulle frazioni turistiche, tra cui nuovi arredi e la riqualificazione della pineta litoranea (oltre 465mila euro).

Previste anche: la copertura finanziaria per la progettazione della bretella di via De’ Barberi (circa 100mila euro), il saldo della quota del Comune riguardo la Ciclovia Tirrenica (altri 100mila euro). Inoltre, il bando Bucalossi avrà copertura fino a 350mila euro circa (oltre il doppio rispetto al 2023).