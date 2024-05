Verso le elezioni, il Comune: “Controllate la tessera elettorale”

Grosseto. In previsione dell’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, prevista per sabato 8 e domenica 9 giugno, il Comune di Grosseto invita gli elettori a verificare per tempo il possesso della tessera elettorale, al fine di richiedere, dove necessario, il rilascio del duplicato di una nuova tessera.

Il rilascio della nuova tessera non ha costi, avviene immediatamente, previa esibizione della vecchia tessera elettorale (o di dichiarazione di avvenuto smarrimento) e di un documento di identità valido.

L’ufficio elettorale Servizi demografici ed elettorali di via Saffi 17 riceverà secondo i seguenti orari:

3 giugno dalle 8.30 alle 13;

4 giugno dalle 8.30 alle 13 e dalle 15 alle 17;

5 giugno dalle 8.30 alle 13;

6 giugno dalle 8.30 alle 13 e dalle 15 alle 17;

7 giugno dalle 9 alle 18;

8 giugno dalle 9 alle 23;

9 giugno dalle 7 alle 23.

Il Comune informa, inoltre, che anche l’ufficio anagrafe di via Saffi 17 sarà aperto per il solo rilascio delle carte di identità elettroniche finalizzate al voto (solo maggiorenni completamente privi di documenti) nelle giornate di sabato 8 giugno, dalle 9 alle 23, e domenica 9 giugno, dalle 7 alle 23.

Per eventuali informazioni sul rilascio di carte di identità elettroniche è possibile contattare lo 0564.488721 o inviare una e-email a anagrafe.sportello@comune.grosseto.it.