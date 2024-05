Grosseto. Il Comune di Grosseto, informa la cittadinanza che gli uffici dei Servizi educativi parte “scuole statali” (servizio refezione, trasporto scolastico e contributi per il diritto allo studio) si trasferiranno in via Colombo (già piazza della Palma) al quinto piano, a partire da lunedì 3 giugno.

Per eventuali necessità è possibile inviare una mail all’indirizzo assistenza.scolastica@comune.grosseto.it