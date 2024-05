Verso la Greenway cittadina: iniziati i lavori in via De’ Barberi, investiti oltre 3 milioni

Grosseto. Hanno preso il via questa mattina i lavori in via De’ Barberi, a Grosseto, per la Greenway. Si tratta di un investimento di 3 milioni e 650mila euro destinato a cambiare il volto urbanistico e viario di un’importante zona della città.

Il disegno prevede un percorso pedonale e ciclabile ombreggiato completamente illuminato. Dove possibile saranno utilizzati materiali naturali e riciclati. Previste anche aiuole drenanti, che non solo gestiranno le acque piovane in modo sostenibile, ma separeranno nettamente i percorsi implementando la sicurezza.

Grazie agli interventi previsti nelle quattro zone del Pinqua, il centro storico di Grosseto sarà collegato in modo efficiente alle aree limitrofe, fino all’argine del fiume Ombrone.