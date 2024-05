Lavori in alcune vie della città e della frazione: il Comune investe 140mila euro

Grosseto. Approvato dalla Giunta comunale, nel corso della sua ultima seduta, il progetto esecutivo relativo ai lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di via Prati e via Rovetta, a Grosseto.

“L’intervento, dal costo complessivo di circa 10mila euro – si legge in una nota del Comune -, testimonia l’impegno costante dell’Amministrazione comunale per il ripristino delle strade della città”.

Approvato dalla Giunta comunale anche il progetto esecutivo relativo alla manutenzione straordinaria di un tratto viario di via del Delfino, a Principina a Mare. L’intervento, dal valore complessivo di 130mila euro, permette la messa in sicurezza del tratto.