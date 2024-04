Sport e turismo: l’Ambito Maremma Toscana Sud premiato dal Coni

Grosseto. “La Maremma sud è una parte della Toscana con una grande vocazione al turismo e agli antichi mestieri dell’agricoltura e della pesca. Ringraziamo l’Aces ed il Coni per questo riconoscimento che premia il nostro impegno per lo sport e che favorisce l’incontro del nostro territorio con i turisti e l’aggregazione tra i nostri cittadini.”

Così Walter Rossi, delegato dell’Ambito turistico Maremma Toscana Sud, ha commentato il riconoscimento ricevuto a Roma durante la cerimonia di assegnazione e consegna delle Ciotole di benemerenza dello sport europeo.

“Oltre a cercare di ampliare il turismo stagionale, che nella provincia di Grosseto, può contare sulla straordinaria bellezza delle coste e del mare, come su quella delle colline e della montagna, la Lega si impegna da anni per lo sviluppo di più turismi – si legge in una nota del Carroccio -. In un territorio che spazia da Monterotondo alle isole del Parco, da Follonica all’Amiata, impegnarsi per valorizzare il trainante settore turistico in ogni sfaccettatura, infatti, permette di fare conto su incredibili risorse, dai piccoli borghi antichi con le loro tradizioni e le loro storie, a un meraviglioso patrimonio enogastronomico ed agricolo, fino allo sport, che da noi può esprimersi in ogni sua forma, come questo riconoscimento del Coni alla Maremma dimostra”.