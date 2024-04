Verso il rinnovo dell’assemblea: il Consorzio di Bonifica avvia l’iter per le elezioni

Grosseto. E’ iniziato l’iter che porterà al rinnovo dell’assemblea del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud e all’elezione del nuovo presidente.

Le elezioni, in programma da martedì primo a sabato 5 ottobr,e rappresentano un momento importante per l’ente: i consorziati sono infatti chiamati a scegliere la squadra che guiderà Cb6 nel prossimo quinquennio, raccogliendo sfide cruciali per il futuro del territorio, sia dal punto di vista del rischio idraulico che dell’irrigazione.

Ad aprire il percorso partecipativo è stato il decreto di indizione del 5 aprile firmato dal presidente di Cb6, Fabio Bellacchi. Il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud va al voto per eleggere 15 membri dell’assemblea, il 53% dei componenti; i restanti 13 vengono nominati dal consiglio delle autonomie locali (12) e dalla Regione Toscana (1). Ai membri dell’assemblea non spetta alcun compenso.

Il prossimo atto sarà la pubblicazione nell’albo pretorio del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud dell’elenco provvisorio degli aventi diritto al voto, che avverrà con il decreto del presidente entro 30 giorni dal decreto di indizione. Gli interessati avranno a quel punto 15 giorni di tempo per fare richiesta di eventuali modifiche; trascorso questo periodo, come previsto dalla legge regionale 79 del 2012, gli elenchi diventeranno definitivi e rappresenteranno il bacino elettorale delle elezioni.

Da martedì primo ottobre a sabato 5 ottobre, con orario dalle 9 alle 19, si potrà votare nelle sedi consortili di Grosseto, in via Ximenes 3, e Siena, in via Leonida Cialfi; in alternativa, anche nelle sedi operative di Marsiliana (Manciano), in strada del Camerone, e Ponte d’Arbia (Monteroni d’Arbia), in via Galilei 45/G. Con successivo decreto del presidente saranno indicati anche i Comuni del comprensorio nei quali sarà possibile votare, solo il 5 ottobre, dalle 9 alle 19.

Gli elettori possono votare in uno qualsiasi dei seggi elettorali, indipendentemente da dove si trovino gli immobili per i quali viene pagato il contributo consortile. Sul sito del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud è stata creata una sezione dedicata alle elezioni: ogni informazione è reperibile collegandosi all’indirizzo https://cb6toscanasud.it/category/elezioni-consortili-2024/ oppure collegandosi al sito https://bonificalvoto.toscana.it/.