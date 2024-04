Verso le europee: il Comune apre alle candidature per i ruoli di scrutatore e presidente di seggio

Grosseto. Il Comune di Grosseto apre, nei casi di improvvisa vacanza dei componenti originariamente nominati presso gli uffici di sezione, alla possibilità per tutti i cittadini elettori di manifestare la propria disponibilità a svolgere le funzioni di scrutatore e presidente di seggio in occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo, in programma sabato 8 giugno, dalle 15.00 alle 23.00, e domenica 9 giugno, dalle 7.00 alle 23.00.

Possono candidarsi anche coloro che non sono iscritti nell’Albo degli scrutatori o dei presidenti di seggio per svolgere queste fondamentali funzioni civiche.

I cittadini interessati possono manifestare la loro disponibilità inviando un’e-mail a ufficio.elettorale@comune.grosseto.it entro e non oltre il 30 aprile 2024, indicando le proprie generalità, un recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica, titolo di studio e professione.

Per maggiori dettagli e informazioni, l’Ufficio elettorale, situato in via Saffi 17, è a disposizione dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13.00, il martedì e il giovedì anche dalle 15.00 alle 17.00.

È possibile contattare l’ufficio ai numeri 0564.488724 o 0564.488725.