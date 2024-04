Raccolta del verde: Sei Toscana e Comune potenziano il servizio nelle frazioni

Grosseto. L’amministrazione comunale di Grosseto, in collaborazione con Sei Toscana, potenzia il servizio di raccolta verde a domicilio a Marina di Grosseto e Principina a mare.

“Il servizio inizia per quest’anno da aprile e si protrarrà per l’intero arco dell’anno, secondo un calendario di raccolta variabile – spiega l’assessore all’ambiente Erika Vanelli –. Ad aprile e maggio offriremo la raccolta due volte al mese, da giugno a settembre la cadenza sarà con frequenza settimanale, ottobre e novembre due volte al mese e nei mesi invernali, da dicembre a marzo, una volta al mese. Forniremo un calendario dettagliato con le date e le informazioni direttamente al domicilio di ogni utenza e lo pubblicizzeremo attraverso affissioni e pubblicità sulla stampa locale e sui social”.

Le date

Le prossime giornate di raccolta straordinaria a domicilio di aghi di pino, sfalci e potature si terranno oggi, mercoledì 24 aprile, mercoledì 8 maggio e mercoledì 22 maggio. In questi giorni, gli operatori di Sei Toscana passeranno a raccogliere aghi di pino, sfalci e potature in tutte le vie delle due località balneari, dando così la possibilità ai proprietari degli immobili di disfarsi di questa tipologia di rifiuto in modo semplice e veloce.

“Abbiamo deciso di potenziare e rendere valido annualmente questo servizio – prosegue l’assessore Vanelli – per andare incontro alle necessità degli abitanti di queste frazioni e, soprattutto, con la speranza che un servizio così strutturato e ampio possa migliorare il decoro delle nostre due località balneari ed evitare quelle situazioni indecorose di abbandoni. Certo che confido nella collaborazione della cittadinanza; il servizio, sicuramente gradito, spero che sia rispettato”.

Gli utenti di Marina e Principina dovranno esporre aghi di pino, sfalci e potature di fronte alle proprie abitazioni, su suolo pubblico, all’interno di sacchi ben chiusi entro le ore 6 dei giorni di raccolta straordinaria.

Per sfalci e/o materiali più ingombranti di cui disfarsi, l’amministrazione comunale e Sei Toscana ricordano che nel comune, per i residenti, è presente il centro di raccolta di via Zaffiro, aperto dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30, il sabato dalle 8 alle 12. Inoltre, è sempre attivo il servizio di ritiro rifiuti ingombranti a domicilio, servizio che è possibile prenotare chiamando il numero verde 800.127484, gratuito da rete fissa e mobile, attivo dal lunedì al giovedì, dalle 9 alle 13 e dalle 13.30 alle 17, il venerdì dalle 9 alle 13, oppure via web, nel portale Toscana, all’indirizzo https://seitoscana.it/ritiroingombranti.