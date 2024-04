Dieci nuovi eco-volontari e nove nuovi ispettori ambientali: tutti i nomi

Grosseto. Dieci nuovi eco volontari presidieranno la città per informare i cittadini riguardo le buone pratiche ambientali.

Il gruppo è stato presentato ieri, martedì 9 aprile, nella sala del Consiglio comunale di Grosseto, alla presenza del sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e dell’assessore all’ambiente, Erika Vanelli.

“Queste figure – spiegano sindaco e assessore – andranno a svolgere compiti complementari rispetto a quelli degli ispettori ambientali, di cui alcuni già in servizio in città da circa un anno, con importanti risultati raggiunti in termini di sensibilizzazione dell’opinione pubblica e supporto verso pratiche green. Siamo orgogliosi di accogliere questo gruppo nato grazie al contributo prezioso di cittadini e associazioni che hanno risposto alla richiesta di impegno rivolta dal Comune. I dieci nuovi volontari provengono dal Cisom, Corpo italiano di soccorso dell’Ordine di Malta”.

La presentazione dei nuovi eco-volontari è stata l’occasione anche per rilasciare i certificati di ispettore ambientale a Silvia Granai, Lucia Grechi, Chiara Pepi, Ilaria Abate, Giorgio Malentacchi, Michaele Angelescu, Raffaello Garofano, Valentina Corsetti e Nimeha Rubano.

“A loro – commentano Vivarelli Colonna e Vanelli – va il nostro plauso per l’ottimo lavoro fin qui svolto nel rendere la nostra comunità sempre più attenta alle tematiche ambientali”.