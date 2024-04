Contributo affitti: dal Comune 438mila euro a 558 assegnatari

Grosseto. Sono oltre 438mila gli euro erogati dal Comune di Grosseto come contributo per gli affitti 2023. Il piano, predisposto dall’assessorato al sociale, guidato da Sara Minozzi, ha soddisfatto 588 domande. L’importo percepito va dai 207 agli 894 euro. I fondi sono stati assegnati a fronte delle ricevute dei pagamenti fatti e in base all’Isee presentato.

“Sostenere le famiglie che si trovano in difficoltà economica – evidenziano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al sociale, Sara Minozzi – è molto importante. Il Comune dimostra ancora una volta, con i fatti, di essere presente”.

L’impegno dell’amministrazione comunale non si esaurisce con quest’iniziativa: solo nel 2023 sono state molte le iniziative mirate, tra cui anche il sostegno alla locazione e per le morosità incolpevoli.

“Anche in questo frangente cerchiamo sempre di fare il massimo, così da soddisfare il maggior numero di domande possibile e garantire il diritto a una casa. Insomma – concludono Vivarelli Colonna e Minozzi –, il Comune è sempre molto attivo nel cercare di aiutare i cittadini che hanno bisogno di un sostegno sociale, questo anche grazie al serio e puntuale lavoro degli uffici preposti”.