Argentario: nuove corse in arrivo da giovedì 28 marzo

Grosseto – Da giovedì 28 marzo novità per i servizi extraurbani nell’area dell’Argentario.

Linea 001

Tratta Orbetello-Porto Santo Stefano: nuova corsa feriale con partenza alle ore 10.15 da Orbetello Fs a Porto Santo Stefano.

Tratta Porto Santo Stefano-Orbetello: nuova corsa feriale con partenza alle ore 10.40 da Porto Santo Stefano a Orbetello Fs.

Linea 002

Tratta Orbetello Porto Ercole: nuova corsa feriale con partenza alle ore 17.00 da Orbetello Fs a Porto Ercole.

Tratta Porto Ercole-Orbetello: nuova corsa feriale con partenza alle ore 17.25 da Porto Ercole a Orbetello Fs.

Sempre dal 28 marzo 2024 previste variazioni anche per le linee g15 e 9/G.

Linea g15

La corsa scolastica feriale attualmente in partenza da Grosseto (via Bulgaria) per Alberese partirà da Grosseto Fs alle ore 13.40. La corsa delle ore 15.5 da Alberese Fs per Grosseto sarà anticipata alle ore 14:30. La corsa delle 13.20 da Grosseto ad Alberese sarà soppressa: l’utenza potrà utilizzare la corsa delle ore 13:40 da Grosseto Fs. Infine, la corsa delle ore 13.52 da Alberese Fs per Grosseto sarà soppressa: l’utenza potrà utilizzare la corsa delle ore 14.30.

Linea 9/G

La corsa scolastica delle ore 14:30 da Alberese Fs a Magliano in Toscana sarà soppressa.

Per ogni ulteriore informazione Autolinee Toscane invita gli utenti a consultare il sito www.at-bus.it, oppure a chiamare il numero verde 800 14 24 24 (Lun-Dom 6-24). Si possono anche seguire le informazioni pubblicate sui canali social di Autolinee Toscane: X: @AT_Informa; Facebook: Autolinee Toscane.