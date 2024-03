Assegnazione di due licenze per i taxi: pubblicato il bando del Comune

Grosseto. È stato pubblicato il “Bando di concorso pubblico per titoli per l’assegnazione a titolo gratuito di due licenze per l’esercizio del servizio pubblico non di linea – Taxi, di cui una esclusivamente destinata anche al trasporto di disabili”, approvato con Determinazione dirigenziale n. 768 del 19 marzo 2024, finalizzato all’assegnazione di due licenze per l’esercizio del servizio pubblico non di linea taxi, di cui una per il trasporto anche di disabili in carrozzina gravi, corrispondente al 5% della dotazione minima, secondo quanto prescritto dall’allegato A) del bando.

Il testo del bando è corredato anche delle domande di partecipazione “Allegato C1” quale domanda di partecipazione per l’assegnazione della licenza n. 3 e “Allegato C2” quale domanda di partecipazione per l’assegnazione della licenza n. 12, le quali dovranno essere trasmesse esclusivamente tramite Pec, pena l’irricevibilità, all’indirizzo di posta elettronica certificata comune.grosseto@postacert.toscana.it,

Il termine di presentazione della domanda di partecipazione è fissato entro e non oltre le ore 12 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del bando sul Burt.

La documentazione è pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente ed è disponibile alla pagina web dedicata dell’Ufficio Polizia amministrativa e nella sezione “Bandi e avvisi” dell’ufficio attività produttive, di cui ai seguenti link:

• https://new.comune.grosseto.it/web/uffici/polizia-amministrativa/

• https://new.comune.grosseto.it/web/bandi-e-avvisi-dellufficio-attivita-produttive/

Per quesiti o chiarimenti scrivere all’indirizzo polizia.amministrativa@comune.grosseto.it oppure telefonare ai numeri 0564-488846/858/954.