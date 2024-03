Assunzioni a tempo indeterminato in Comune: terminate le prove scritte del concorso

Grosseto. Si sono tenuti ieri, martedì 19, e oggi, mercoledì 20 marzo, alla Sala Eden, i concorsi pubblici per la copertura di nuovi posti di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso il Comune di Grosseto.

Nella giornata di ieri si è svolta la prima prova del concorso per l’assunzione di 4 candidati, di cui tre per istruttore tecnico e uno per istruttore tecnico ambientale. La partecipazione è stata notevole, con 49 candidati per il primo ruolo e 25 per il secondo.

La tornata concorsuale si è conclusa questa mattina, con la prima prova per la selezione di un istruttore direttivo dei servizi culturali e area funzionari a elevate qualificazioni, con la possibilità di ricoprire il ruolo di direttore scientifico del Museo archeologico e d’arte della Maremma. Anche qui si è registrata un’alta partecipazione, con ben 52 partecipanti, provenienti anche da fuori provincia, a fronte di un unico posto disponibile.

La commissione, presieduta dal segretario comunale Simone Cucinotta, giudicherà le prove e pubblicherà a breve gli elenchi dei candidati ammessi agli orali. Il Comune di Grosseto auspica di completare le assunzioni del nuovo personale entro l’inizio dell’estate.