Assegnazione alloggi edilizia residenziale pubblica: aperta manifestazione di interesse per i Caf

Grosseto. È stato pubblicato un avviso di manifestazione d’interesse riservato ai Centri di assistenza fiscale (Caf) operanti nel territorio di Grosseto, volto a istituire un servizio di raccolta e trasmissione delle domande per l’assegnazione degli alloggi Erp, al fine di fornire a tutti i richiedenti l’assistenza necessaria per la corretta compilazione della documentazione.

L’amministrazione comunale è, infatti, da sempre attenta alle politiche della casa e l’impegno è quello di far fronte a una domanda sempre crescente di alloggi da parte delle fasce più fragili della popolazione e di agevolare il percorso di presentazione della suddetta domanda, attraverso una rete di collaborazioni finalizzate a supportare gratuitamente i cittadini che potrebbero trovarsi in difficoltà nella presentazione della stessa.

Le manifestazioni d’interesse dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 8 aprile 2024, esclusivamente tramite pec, all’indirizzo comune.grosseto@postacert.toscana.it, specificando nell’oggetto “Manifestazione di interesse alla stipula di una convenzione tra il Comune di Grosseto ed i Centri di assistenza fiscale (Caf) operanti nel territorio comunale per il servizio di raccolta e trasmissione delle domande di partecipazione al bando pubblico per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica”.

I Caf aderenti verranno convocati per una giornata formativa.

Per ulteriori informazioni è possibile visionare l’avviso e i relativi allegati presenti sull’Albo online del Comune di Grosseto all’indirizzo https://new.comune.grosseto.it/web/bandi-e-graduatorie-politiche-della-casa-e-del-sociale/ o contattare la funzionaria responsabile, Dott.ssa Loredana Repola, al numero telefonico 0564.488863.