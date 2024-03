Polizia Municipale, il Comune valuta possibili assunzioni: pubblicato il bando

Grosseto. Il Comune di Grosseto ha indetto un avviso di selezione pubblica, mediante colloquio, per la formazione di un elenco di idonei per eventuali assunzioni a tempo pieno e determinato di personale. Eventuale inquadramento sarà quello di istruttori, profilo professionale agente di Polizia Municipale. Il tutto rientra nel progetto di potenziamento dei servizi della Polizia Municipale denominato “Sicurezza in città – Grosseto safe 2024”.

L’avviso di selezione, pubblicato sul portale del reclutamento “inPa”, sarà disponibile sino alle 10 del 28 marzo 2024. Fino a quel momento sarà possibile inviare domande di partecipazione, compilando l’apposito modulo elettronico. Al portale si accede anche tramite il sito istituzionale del Comune, nella sezione Amministrazione trasparente, Bandi di concorso, Selezioni.