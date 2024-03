Isole minori, incontro tra Ancim e Ministro: “Serve aiuto per produrre fonti energetiche alternative”

Si è svolto ieri un incontro molto importante tra il Ministro Pichetto Fratin, l’Ancim (Associazione nazionale Comuni isole minori) e in collaborazione con l’onorevole Erica Mazzetti.

Il presidente dell’Associazione dei Comuni delle isole minori, Sergio Ortelli, ha portato una serie di riflessioni correlate al Pnrr Isole Verdi ed al tema delle risorse energetiche alternative.

“Le isole hanno ribadito la volontà di conseguire l’obiettivo di andare verso fonti di produzione energetiche alternative come l’Unione Europea chiede. Le isole possono essere quei territori virtuosi che vengono auspicati sia perché, essendo aree fragili, sono costituzionalmente disponibili a sperimentare e ad osare di più – si legge in una nota dell’Ancim -. Questa sfida non può essere conseguita senza la cooperazione e l’aiuto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. Nell’incontro di ieri si è realizzata questa unitarietà di intenti. I Comuni insulari hanno trovato nel Ministro Pichetto Fratin orecchie attente, ma soprattutto impegno a dare risposte concrete ai problemi posti”.

“Un impegno che si tradurrà in azioni tese a verificare, con gli altri soggetti coinvolti, la praticabilità di percorsi più snelli ed orientati verso la ricerca di soluzioni. Il Ministro ha anche firmato la ‘Carta dell’Elba per un’Europa dei cittadini insulari più coesa e cooperativa’, recentemente approvata a Portoferraio e sottoscritta già da altre istituzioni ed enti impegnati in questo percorso – termina il comunicato -. Questo importante documento sta per essere firmato anche a Sassari, dove è prevista una conferenza proprio sulle tematiche della pace e dell’insularità. Temi che sono strettamente correlati tra loro, perché senza la pace non ci può essere coesione e collaborazione tra i popoli per raggiungere uno sviluppo economico più generalizzato”.