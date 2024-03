Incidente sull’Aurelia: tre feriti. Traffico deviato a Grosseto sud

Grosseto – Un tratto dell’Aurelia è provvisoriamente chiuso, in direzione nord, in corrispondenza dell’uscita Grosseto Est, a causa di un incidente.

Il sinistro – acaduto per cause in corso di accertamento – ha coinvolto un’auto ed un mezzo pesante, provocando l’intraversamento di quest’ultimo.

Attualmente la circolazione è deviata all’uscita di Grosseto Sud con rientro allo svincolo di Grosseto est.

Tre gli uomini soccorsi dai sanitari del 118: uno di 42 anni, trasportato in codice 2 dalla ambulanza della Croce Rossa di Grosseto al Misericordia, uno di 37 e uno 57 anni, portati in codice 3 dall’elisoccorso Pegaso 2 all’ospedale Le Scotte di Siena.

Sul posto sono intervenuti Pegaso 2, tre ambulanze, 2 automediche, le squadre di Anas e delle Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per la regolazione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della regolare circolazione nel più breve tempo possibile.

Notizia in aggiornamento