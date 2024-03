Lavori di manutenzione straordinaria in città: attenzione a modifiche al traffico e divieti

Grosseto. Da lunedì 11 marzo avranno inizio dei lavori di manutenzione straordinaria e di rifacimento del manto stradale in via Emilia, tra la rotatoria di via Abruzzo e quella di via della Pace.

Tale intervento comporterà l’inevitabile chiusura di un senso di marcia a fasi alterne. Il disagio dovrebbe rientrare nell’arco di circa 72 ore, durante le quali la circolazione e la sosta subiranno variazioni che verranno indicate nei prossimi giorni in un’apposita ordinanza, oltre che nella segnaletica stradale.