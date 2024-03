Cicloturismo inclusivo: il Comune organizza due giorni di iniziative

Grosseto. Il Comune di Grosseto, insieme alla cooperativa sociale Melograno e all’Ente Parco regionale della Maremma, organizza, nell’ambito del progetto “Via Libera”, due giornate dedicate al cicloturismo inclusivo.

L’appuntamento è previsto per mercoledì 20 marzo, dalle 10.30 alle 17.00, nella saletta multimediale del centro visite del Parco della Maremma (Alberese). Si tratta di un’occasione di formazione per addetti ai lavori sulle tematiche del cicloturismo inclusivo, con particolare attenzione allo smart inclusion training. Saranno trattati aspetti introduttivi sull’accompagnamento inclusivo, presentate le special bike remove (biciclette elettriche per disabili) e approfondita la relazione con il cliente specifico.

Per partecipare è necessario registrarsi al link https://form.jotform.com/240603278333351.

Il giorno successivo, giovedì 21 marzo, si terrà un incontro pubblico all’auditorium “C. Cavalieri” dell’Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti” dalle16.00. Sarà un momento importante per discutere sugli sviluppi e le potenzialità del territorio maremmano. In questa occasione sarà ripresentato il progetto “Ruote libere for all”, promosso dalla cooperativa sociale Melograno e sostenuto dal Comune, da Fiab Grosseto Ciclabile ed altre realtà territoriali e mirante alla costruzione di prototipi di itinerario di cicloturismo inclusivo.

“Si tratta di un’iniziativa ad alto impatto sociale, la quale contribuirà anche a migliorare l’attrattività turistica del territorio – commentano il primo cittadino Antonfrancesco Vivarelli Colonna, l’assessore alla mobilità Riccardo Megale e l’assessore al sociale Sara Minozzi –. Entrambi i progetti rappresentano, dunque, un passo significativo verso una comunità più inclusiva e accogliente per tutti. In qualità di amministratori, non possiamo che accoglierli con entusiasmo e ringraziare i volontari della cooperativa sociale Melograno che stanno lavorando con noi”.