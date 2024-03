Balneari, sindaco e assessore: “Unione Europea penalizza il settore, bloccata adesione a Bolkestein”

Grosseto. Questa mattina l’assessore al turismo del Comune di Grosseto Riccardo Megale ha preso parte all’assemblea unitaria di Sib, Fipe e Confesercenti dal titolo “Fate presto! Salvaguardare i balneari per tutelare il turismo del Paese“. L’evento è andato in scena a “Balnearia”, nel centro fieristico di Marina di Carrara.

Durante l’evento l’assessore ha avuto modo di ascoltare ancora una volta le criticità che si trova a dover affrontare il settore dei balneari. “Purtroppo – sottolineano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al turismo Riccardo Megale – esiste un ingarbugliato reticolo di norme che rimandano ai Comuni la competenza su molti aspetti, senza però che questo sia accompagnato da un completo potere decisionale e dunque dalla reale capacità di incidere a tutto tondo”.

“Nonostante questo, i nostri balneari – proseguono sindaco e assessore –, lavorano con entusiasmo e professionalità, sempre senza mai tirarsi indietro o perdere la speranza riguardo possibili miglioramenti della loro situazione complessiva. Tutti hanno fatto investimenti, spesso sostanziosi. Eppure dall’Europa arrivano direttive che li penalizzano oltremodo andando a creare una sorta di stato di perenne incertezza. Per quanto nelle nostre possibilità, per esempio, abbiamo bloccato l’adesione alla Bolkestein: ma questo non ha messo completamente al riparo i nostri balneari dai riflessi che questa imposizione sovranazionale rischia di avere sul loro lavoro”.

“Anche per questo motivo – concludono Vivarelli Colonna e Megale – dobbiamo restare concentrati, seguire lo sviluppo della situazione e farci sentire in ogni sede possibile”.