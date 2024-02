Rifiuti, Rusconi: “Consiglieri Pd diffondono falsità solo per raccogliere consensi”

Grosseto. “Dispiace apprendere che i consiglieri del gruppo Pd di Grosseto non conoscono a fondo il tema rifiuti, pur non perdendo occasione per parlarne diffondendo informazioni sbagliate ai cittadini al solo scopo di raccogliere consenso”.

A dichiararlo è Simona Rusconi, assessore al bilancio e delegata a rappresentare il Comune di Grosseto presso Ato.

“In una recente nota stampa il gruppo dem discute dei possibili aumenti Tari verso cui ci sta portando Arera e che il Comune di Grosseto contrasta con tutte le sue forze – spiega l’assessore -. Ma anziché plaudere alle azioni messe in campo dall’Ente per tutelare i cittadini, il gruppo trova modo di polemizzare. Ancora una volta diffondendo falsità. Viene infatti evidenziato come il Comune non si sia fatto valere nel Consiglio direttivo Ato, pur essendone membro. Facciamo notare agli amici del Pd che il nostro Municipio ha battuto i pugni sul tavolo imponendo un cambio di rotta nonostante non sia parte dell’organo di vertice. Grosseto, infatti, partecipa a tutte le riunioni Ato, ma non fa parte del direttivo. Siamo presenti sempre per nostra volontà, vista l’importanza dei temi trattati”.

“Altro errore gli esponenti dem lo fanno quando puntano il dito contro l’Ente di cui fanno parte, imputandoci, di fatto, una scarsa preparazione nell’approfondire i documenti proposti da Ato – continua Rusconi -. Ebbene, il Comune si è lamentato delle tempistiche e del modus operandi in cui è chiamato a operare e studiare i temi, è vero. Ma lo ha fatto proprio perché consapevole di quanto siano delicati questi argomenti e di quanto sia necessario andare a fondo nelle questioni. Questo non vuol assolutamente dire che l’Ente si sia presentato impreparato alle riunioni, così come ampiamente dimostrato nelle sedi opportune, in cui abbiamo sempre difeso, con piena cognizione di causa, gli interessi dei cittadini grossetani. Di tutti, compreso quelli che si riconoscono nella rappresentanza politica incarnata dai dem.

“Ma non finisce qui. Sì, perché gli esponenti del Partito democratico sottolineano come il peso di Grosseto, Siena e Arezzo sia sostanzioso nelle dinamiche Ato. Imputando dunque a noi le molte criticità riscontrate. Sono dunque costretta a ricordare, sempre agli esponenti, del Pd che la maggior parte dei Comuni che rientrano sotto l’Ato è a guida centrosinistra – termina l’assessore -. Evidentemente quando c’è da far polemica i dati di fatto vengono messi da parte e la verità viene piegata a fini di mera propaganda”.