Il Consorzio di Bonifica si prepara ai lavori di manutenzione: controlli sui mezzi a disposizione

Grosseto. Il piano delle attività della bonifica di Cb6 entrerà presto a pieno regime, con interventi di manutenzione ordinaria previsti su 1.500 chilometri di 870 corsi d’acqua del reticolo in gestione.

Per portare avanti questa importante mole di lavoro servono macchinari efficienti e sono queste le settimane in cui nel capannone di rimessaggio e centro manutentivo di Barbaruta gli operai si prendono cura dei mezzi. I controlli riguardano 25 escavatori gommati e cingolati, sei autocarri e otto trattori con bracci, oltre a tutte le attrezzature decespuglianti, in uso al Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud.

Tutto deve essere in perfetto stato a primavera, quando le macchine torneranno a lavorare a pieno regime: dai coltelli che tagliano l’erba, alle lamette che falciano la cannuccia, ai denti delle benne, oltre a tutti gli altri utensili.