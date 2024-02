Una strada a doppio senso tra l’Aurelia e via de’ Barberi: accordo tra Comune e Provincia

Grosseto. Ratificato il protocollo d’intesa tra il Comune di Grosseto e la Provincia di Grosseto per la progettazione del nuovo asse viario di collegamento tra l’Aurelia sud e via de’ Barberi, situato nell’area strategica della Cittadella dello studente.

Un passo significativo verso il miglioramento della viabilità e della qualità della vita dei cittadini, che risponde a una critica esigenza dell’area, da sempre soggetta a intenso flusso veicolare in direzione della Cittadella dello studente e del centro commerciale “Le Palme”.

Il progetto, che dovrà essere redatto, prevedrà la realizzazione di un nuovo asse viario a doppio senso di marcia che garantirà un collegamento tra la strada statale Aurelia e via de’ Barberi.

Il primo cittadino Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai lavori pubblici Riccardo Ginanneschi commentano con entusiasmo: “Il progetto e l’opera che ne potrà seguire sono strettamente correlati agli interventi finanziati dal progetto Pinqua che comporterà non solo la trasformazione di via De Barberi in una greenway urbana, ma anche il recupero e la riqualificazione delle aree limitrofe Peep. Il Comune si impegna quindi a migliorare la viabilità e la qualità della vita dei cittadini, attraverso progetti mirati e interventi strategici che favoriscano la mobilità sostenibile e il recupero delle aree urbane”.

“Un intervento molto importante anche ai fini del percorso complessivo di valorizzazione della Cittadella dello Studente, che la Provincia di Grosseto sta portando avanti, con una serie di progetti, per trasformare l’area in un moderno campus scolastico. – spiega il presidente della Provincia Francesco Limatola –. Fanno parte di questo percorso i lavori di riqualificazione dell’impiantistica sportiva all’aperto, finanziati con i fondi Pnrr e in corso, fino alla pedonalizzazione parziale della Cittadella dello Studente e alla riconversione del centro per l’impiego per ospitare servizi e attività dedicati agli studenti. La ratifica del protocollo testimonia quanto sia importante la cooperazione tra Enti per tutelare un interesse collettivo”.

Soddisfatto anche l’assessore all’Urbanistica Fabrizio Rossi, che commenta: “La rigenerazione urbana, principio ispiratore del nostro operato con il progetto Pinqua e la Greenway, trova pieno sviluppo nella nuova viabilità di margine della zona che unisce Grosseto sud con questo nuovo quartiere riqualificato”.