Mobilità e infrastrutture: la Regione illustra i progetti per la provincia di Grosseto

Grosseto. Il futuro della mobilità e delle infrastrutture della Toscana è disegnato all’interno del Priim, il Piano regionale integrato infrastrutture e mobilità 2023.

Delle numerose opere che ricadono sul territorio grossetano, si parlerà nel corso di un evento in programma mercoledì 21 febbraio, dalle 10, nella sala Pegaso del palazzo della Provincia di Grosseto, in piazza Dante Alighieri 35.

L’appuntamento, organizzato da Regione Toscana e Provincia di Grosseto, dal titolo “Monitoraggio Priim 2023 – Il futuro in azione: mobilità e infrastrutture nel Grossetano”, sarà l’occasione per un confronto diretto con le istituzioni, le imprese e gli stakeholder sui progetti realizzati e su tutti quelli previsti in tema di infrastrutture e mobilità. Si parlerà anche della Strada Regionale 74 Maremmana, del percorso di regionalizzazione della Strada Provinciale 64 del Cipressino e della Ciclovia Tirrenica.

Per chi volesse partecipare è prevista una preiscrizione al seguente link, dove è consultabile anche il documento di monitoraggio Priim 2023: https://www.regione.toscana.it/web/guest/-/monitoraggio-priim-2023-grosseto

Il programma

Il programma della giornata prevede: alle 10 i saluti del presidente della Provincia di Grosseto, Francesco Limatola, e del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Alle 10.30 interverrà Enrico Becattini, direttore infrastrutture e mobilità della Regione Toscana, su “I risultati delle politiche del Priim 2023 per il Grossetano”. Alle 11 la seconda parte degli interventi su “Infrastrutture stradali e mobilità ciclabile nel grossetano”: dalla ciclovia Tirrenica al progetto regionale della Sp 64 del Cipressino. Interverranno Alessandro Vichi, dirigente Settore Viabilità e Protezione civile della Provincia di Grosseto, Giovanni Mascagni, responsabile di Grosseto di Confindustria Toscana Sud; Massimo De Blasis, presidente di Ance Grosseto; Riccardo Breda, presidente della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno; Monica Pagni, segreteria generale della Cgil di Grosseto; Katiuscia Biliotti, segreteria generale della Cisl di Grosseto; Federico Capponi, coordinatore territoriale della Uil Toscana Sud Est. Modeerà l’evento Nicholas Paoli, della Regione Toscana.