Aurelia, il Comune: “Mettere in sicurezza bivio di Cupi lasciandolo aperto”

Grosseto. “In riferimento ai lavori sull’Aurelia, circolano voci ufficiose poco attendibili riguardo le possibili operazioni stradali all’altezza del bivio di Cupi“.

A dichiararlo, in un comunicato, è il Comune di Grosseto.

“Il Comune di Grosseto evidenzia che il proprio orientamento è quello di mettere in sicurezza il bivio lasciandolo aperto fino a quando non sarà stata creata una viabilità alternativa per smaltire il traffico delle imprese, probabilmente tramite un sottopasso nell’area di Banditella – termina la nota -. Ovviamente si ricorda che il tutto è in capo ad Anas.