Servizio civile, Confcooperative cerca un giovane: come candidarsi

Grosseto. Organizzare attività di animazione e socializzazione per migranti.

Lo potrà fare il giovane che deciderà di prestare servizio civile nel progetto promosso a Grosseto dalla cooperativa Solidarietà e Sviluppo aderente a Confcooperative Toscana.

Nello specifico il partecipante sarà impegnato nel progetto “Abilità condivise 2023“: darà sostegno nelle attività di accoglienza e nei servizi di supporto all’integrazione dei migranti, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale. Un posto disponibile.

Il bando, le sintesi dei programmi e dei progetti ed i criteri di selezione sono consultabili su www.toscana.confcooperative.it e su www.serviziocivile.coop. Confcooperative ha attivato anche uno sportello gratuito su prenotazione (scrivere una mail a serviziocivile.toscana@confcooperative.it).

Possono candidarsi tutti i cittadini italiani, comunitari e non comunitari regolarmente soggiornanti tra i 18 e 28 anni (28 anni e 364 giorni alla data di presentazione della domanda), in possesso dei requisiti previsti dal bando, entro le ore 14 del 15 febbraio 2024 esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (Dol) raggiungibile tramite pc, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

Il servizio civile dura un anno, 5 giorni a settimana per una media di 24 ore settimanali, retribuite con assegno mensile di 507,30 euro.

Per informazioni: Confcooperative Toscana – Via Vasco de Gama, 25 Firenze – tel. 055.3905600 – cell 366.6065924.