Regolamento tutela degli animali, l’assessore: “Disposti a collaborare con il comitato”

Grosseto. “Da parte nostra massima disponibilità: lavoriamo nella stessa direzione“.

Così l’assessore agli affari animali del Comune di Grosseto, Erika Vanelli, risponde alle sollecitazioni degli animalisti del comitato Occhi di gatto.

“Il regolamento comunale per la tutela degli animali è stato modificato dal Consiglio lo scorso 29 dicembre, previa consultazione delle associazioni animaliste presenti sul territorio al momento dei lavori di redazione dello stesso. Pur essendo convinta della bontà del lavoro dei nostri uffici, nulla vieta di avere un confronto ed è chiaro l’indirizzo che mira a conciliare le necessità delle politiche d’igiene pubblica con quelle di salvaguardia e tutela dei gatti. Tra l’altro era stato proprio il Comune a proporre, a soggetti appartenenti al comitato Occhi di Gatto, già incontrati in passato, l’istituzione di gruppi organizzati di gattare/gattari con lo scopo di collaborare in sinergia con l’amministrazione al fine anche di proporre progetti in favore dei felini che vivono allo stato libero. Idee e iniziative cui il Comune possa dare supporto. Insomma – insiste l’assessore –, non c’è alcuna pregiudiziale, né desiderio di scontro. Tanto è vero che abbiamo più volte incontrato i referenti del mondo animalista e siamo pronti, anche assieme al sindaco che è primo fautore di una linea di dialogo, a proseguire su questa strada”.