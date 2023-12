Parcheggi rosa, pugno duro del Comune: “Chi li occupa senza contrassegno sarà multato”

Grosseto. Approvato dal Consiglio comunale di Grosseto il regolamento per la disciplina della sosta nei parcheggi rosa comunali destinati ai veicoli adibiti al servizio di donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore ai due anni.

“Con l’approvazione odierna e la conseguente segnaletica orizzontale e verticale, che nel giro dei prossimi giorni sarà messa a dimora – spiegano il primo cittadino Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla mobilità Riccardo Megale –, la sosta illegittima negli stalli rosa diventa sanzionabile in tutto il territorio comunale. A oggi erano semplicimemte delle segnalazioni di cortesia, mentre con questa modifica diventeranno dei reali stalli dedicati alle donne in stato di gravidanza e ai genitori di bambini di età non superiore ai due anni. Basterà essere muniti di contrassegno speciale denominato permesso rosa. Ma c’è di più. Con la modifica al regolamento comunale andiamo a chiedere al genitore di indicare due targhe legate al permesso, senza vincolo di parentela o di rapporto, semplificando così notevolemente l’iter burocratico”.