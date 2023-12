Gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica: Comune ottiene ottime valutazioni

Grosseto. Approvata in Consiglio comunale la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica del Comune di Grosseto per l’annualità 2022.

Si tratta di servizi erogati o potenzialmente erogabili previo corrispettivo economico sul mercato e che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico (o che sarebbero svolti in condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, di continuità, di non discriminazione, di qualità e sicurezza).

Ottime le valutazioni derivanti dall’applicazione degli indicatori di qualità del servizio individuati dal Ministero delle imprese e del Made in Italy. A essere prese in considerazione sono la qualità contrattuale, quella tecnica e quella connessa agli obblighi di servizio.

Ottima la performance di Sistema: la società partecipata dal Comune chiude il triennio con un fatturato medio di 9 milioni e 381mila 570 euro. A oggi, Sistema possiede una buona patrimonializzazione, con prospettive positive di equilibrio economico e finanziario nel medio termine.

Tra i punti di forza si segnalano i parcheggi (affidati a Sistema sino al 2035): invariati nel costo tariffario, gli stalli sono aumentati in numero nelle aree di Marina e Principina a Mare. Valutata come ottima la mappatura delle attrezzature e dei mezzi, così come quella delle attività relative al servizio, la predisposizione di controlli e l’accessibilità per persone con disabilità.

Bene anche i servizi cimiteriali, con tempi di risposta per richieste di attivazione del servizio immediati e risposte a reclami soddisfatte in 24 ore. Ottima la performance per quanto riguarda gli obblighi in materia di sicurezza e accessibilità per persone che presentano disabilità.

Riguardo gli impianti sportivi, sono gestiti in via diretta da società e associazioni (tramite appalto o concessione). Quindi, il servizio pubblico è in carico al Comune. In totale gli impianti sono 44, di cui uno stadio di calcio, uno di baseball, due piscine, un impianto di atletica, due palazzetti: per basket, calcio a cinque, hockey, pattinaggio, beach volley e molte altre strutture all’aperto con spogliatoi.

Tra gli impianti primari affidati in appalto che giovano di un contributo annuo comunale vi sono lo stadio Zecchini (28mila 700 euro), il palazzetto di via Austria (36mila 900 euro), il pattinodromo e la palestra di Marina (4mila euro). Tra le strutture date in concessione figurano invece i contributi annui comunali per lo stadio Jannella (32mila 787 euro) e il palazzetto di pallavolo di piazza Azzurri d’Italia (23mila euro). Dalla ricognizione risulta ottima la valutazione per quanto riguarda gli obblighi in materia di sicurezza del servizio e buona l’accessibilità rivolta a persone con disabilità. Sia per gli impianti in appalto che per quelli in concessione è previsto il raggiungimento del pareggio economico.

Molti gli interventi per ammodernare e mettere a norma gli impianti: dal centro sportivo di Roselle sino al tabellone dello Zecchini e l’efficientamento energetico delle piscine.

Infine, il trasporto scolastico: immediate le risposte alle richieste di attivazione, variazione o chiusura del servizio. O per quanto riguarda la rettifica di importi addebitati. Ottima la valutazione sugli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro e mappatura del servizio.

“Siamo – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alle Partecipate Fabrizio Rossi – pienamente soddisfatti per le performance riscontrate nei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Grande l’attenzione agli utenti più fragili, così come alla sicurezza nei luoghi di lavoro e alle tariffe. Grande il lavoro svolto negli impianti sportivi che vanno a coprire un’ampia e diversificata offerta”.