Un nuovo vicedirettore generale per Sei Toscana: ecco chi è

Il Consiglio di Amministrazione di Sei Toscana ha nominato Daniela Fantacci come nuovo vicedirettore generale della società.

Daniela Fantacci

Nata a Prato, già membro del CdA di Sei Toscana, la manager vanta una lunga esperienza gestionale nel settore ambientale, energetico e dei servizi pubblici locali. Fino a oggi ha ricoperto il ruolo di Direttore Strategy & Business Development per il Gruppo Estra Holding, coordinando anche le operazioni M&A.

“La professionalità e l’esperienza di Fantacci potranno contribuire in modo significativo al percorso di crescita e consolidamento che la società ha intrapreso negli ultimi anni – commenta il presidente di Sei Toscana, Alessandro Fabbrini –. L’obiettivo degli amministratori, del management e di tutti i dipendenti di Sei Toscana è quello di mettere a disposizione dei cittadini e dell’intero sistema territoriale e istituzionale della Toscana del sud servizi sempre più efficaci ed efficienti, in linea con quanto indicato nel piano industriale dell’azienda. Sono convinto che Sei Toscana abbia il know how e le professionalità adatte per svolgere un ruolo da protagonista nelle importanti sfide ambientali che abbiamo davanti. Un saluto e un ringraziamento vanno a Marco Bianchini per il prezioso lavoro svolto negli ultimi anni”.