Tirrenica, Vivarelli Colonna: “Il potenziamento è una svolta epocale per la Maremma”

Grosseto “La via Tirrenica sarà potenziata e messa in sicurezza.

La notizia, giunta dal Ministero delle Infrastrutture guidato da Matteo Salvini e rilanciata dalla sempre attenta Susanna Ceccardi, è di quelle che segnano la storia di un territorio. Sì, perché lo sviluppo della Maremma passa anche e soprattutto dalla sua rete viaria. È grazie ad arterie stradali efficienti che il turismo potrà trovare nuovi sviluppi, anche in termini di destagionalizzazione.

E sarà sempre grazie a queste infrastrutture che potremo agevolare le aziende dando loro gli strumenti utili a pianificare un sempre maggiore sviluppo. Grazie all’impegno messo in campo dal Ministro Salvini termina dunque l’epoca dei tentennamenti e dei continui rinvii: poter finalmente colmare il gap infrastrutturale che da sempre pesa sulla nostra realtà territoriale consentirà a imprese e amministratori pubblici di guardare al futuro in un’ampia prospettiva, senza restare prigionieri di un ambientalismo troppo spesso fondamentalista e dunque fuori dal tempo.

Dal 2025 partiranno i lavori per un asse viario destinato a divenire uno dei tratti cruciali per il traffico veicolare, sia per i mezzi privati che per quelli aziendali. Un passo che andrà anche a rafforzare gli spostamenti merci legati al trasporto nautico, incentivando così il transito su gomma dai sistemi portuali che insistono nel tratto tra Genova e Civitavecchia. È iniziata una nuova era: quella dell’ambientalismo intelligente. Una linea di pensiero che renderà dunque possibile la realizzazione di un’opera moderna, tanto attesa quanto indispensabile”.

Così il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna.